Boninho publica mais um enigma sobre participantes do BBB; veja possíveis nomes

Desta vez, ele publicou um vídeo diretamente de Nova York, onde passa férias com a família antes da estreia do programa. Ele disse que olhou para a cidade e pensou que tem algumas pistas que poderia passar.

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, voltou a publicar na noite desta sexta (7) no Instagram mais um enigma sobre os possíveis integrantes do camarote do reality, que estreia em 17 de janeiro. No domingo (2), ele publicou a primeira charada e enlouqueceu a web.

Arrisca palpitar?

Teve ainda seguidores do diretor que arriscaram um palpite dizendo que a cantora Inês Brasil está no reality. Mas no dia 31 de dezembro a filha da cantora postou um tuíte questionando Boninho o porquê a artista não tinha sido escalada para o BBB 22.

No vídeo, ele deixou uma legenda com o enigma: "2022-22, que tem, tem também 'bá', um país tem, tem nome repetido, que tal 'ro', tem que tem duas letras no nome, tem que vai e vem, tem mãe gente misturada." "Atenção, preste bem atenção! Tá tudo aí como prometido. Tem número, tem letra, tem spoiler do BBB 22", escreveu o diretor marcando Tadeu Schmidt, o novo apresentador do reality.

No dia 2 de janeiro, Boninho enlouqueceu os internautas ao publicar um vídeo no Instagram com imagens da casa da 22ª edição do Big Brother Brasil e deixar um enigma sobre os possíveis famosos que participarão do programa.

Veja!



Nomes de famosos também estão circulando nas redes sociais e alguns deles negaram a participação. O ator Arthur Aguiar, 32, marido da ex-BBB Mayra Cardi, é um dos nomes cotados para o camarote. O empresário do artista negou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, a participação dele no reality.



Outro que levanta suspeita de participação no BBB 22 é o jogador de vôlei Douglas Souza, que deixou o time que jogava na Itália e voltou ao Brasil. O atleta viu o número de seguidores disparar nas Olimpíadas do Japão de 2021 ao postar a rotina no centro olímpico. Com 2,8 milhões de seguidores no Instagram, hoje ele também é influenciador digital.



Do esporte, também são cotados para o camarote do reality o ginasta olímpico Diego Hypólito, que participou do Show dos Famosos do Domingão do Huck, e o surfista de ondas gigantes Pedro Scooby. Ao sabor de boatos da ida do surfista ao reality, a ex-mulher Luana Piovani disse que não acredita já que ele teria que avisá-la porque eles têm a guarda compartilhada dos três filhos.



De acordo com o noticiado pelo colunista Leo Dias, também estão confirmadas a atriz Ellen Roche e a influencer Sammy Lee, mulher do ex-participante do BBB 20 Pyong Lee. A jogadora de vôlei Jaqueline Carvalho, a atriz Sophia Abrahão e MC Loma colocaram emojis em seus nomes no twitter, o que os participantes de reality costumam fazer. Os internautas também apostam na participação do apresentador e ator Tiago Abravanel, da maquiadora Mari Saad e do cantor Lucas Lucco.



Por outro lado, o empresário e influencer Felipe Neto foi às redes sociais no sábado (1º) negar a participação no BBB 22. Outro que negou que estará no programa é o ator Ícaro Silva, que criticou o reality e chamou de entretenimento medíocre.



As palavras usadas pelo ator despertaram uma onda de críticas e ele se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Ao mesmo tempo, Silva também arrumou briga com o ex-apresentador do BBB Tiago Leifert, 41, que saiu em defesa do reality.