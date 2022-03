Boninho publica vídeo misterioso e fãs pedem 'quarto preto' com Jade e Arthur no BBB

O diretor do Big Brother Brasil (Globo) Boninho publicou na noite desta quinta-feira (3), em seu perfil no Instagram, um vídeo animado de dois olhos em um fundo preto. "Voltando do Carnaval #bbb22", escreveu ele na legenda.



A publicação foi o suficiente para que espectadores do reality show especulassem uma novidade para o programa: um "quarto preto", ou "quarto escuro" como chamaram alguns. "O mestre do suspense", comentou um internauta. "Vem aí o quarto preto", disse outro. "Jade e Arthur no quarto preto", pediram outros.



O quarto secreto já havia sido mencionado pelo próprio Boninho. Em dezembro, ele publicou um vídeo da montagem de um quarto de paredes pretas. "Quarto preto. Será?", diz o diretor no vídeo.



Segundo o colunista André Romano, do Observatório da TV, o quarto estrearia na segunda quinzena de março e apenas com participantes que ainda estão na casa.

Procurada pela reportagem, a assessoria da Globo ainda não respondeu sobre a presença ou não de um quarto preto nesta edição do reality.