Brunna Gonçalves é a eliminada do BBB 22 com 76,18%

O Big Brother Brasil 22 (Globo) acabou nesta terça-feira (22) para Brunna Gonçalves. A dançarina foi a escolhida pelo público para deixar o programa nesta noite de terça-feira (22). Ela recebeu 76,18% dos votos, na frente de Gustavo (22,24%) e Paulo André (1,58%).



A enquete realizada pelo F5 já mostrava a eliminação de Brunna. Até às 21h, a bailarina havia recebido 71% dos votos. Ela era seguida por Gustavo com 23% e Paulo André com 6%. "Amei muito conhecer todos vocês. Participar disso aqui foi um sonho. Estou muito feliz por ter conhecido cada um. Bom jogo pra todos vocês", desejou ela segundos antes de sair pela parte.



No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a importância de criar uma história dentro do jogo. Na internet, Brunna foi apontada como "planta" em diversos momentos, e inclusive, isso irritou a cantora Ludmilla, com quem a dançarina é casada desde 2019.



"Não é sobre o seu potencial, seus amigos, sua força de vida aqui fora. Os dias vividos aí são como um livro em branco e a partir do momento que você entrar no BBB é um livro zerado que você começa a escrever a sua história a cada dia", afirmou Schmidt.

Antes de anunciar Brunna, o apresentador ainda disse que a pessoa que seria eliminada teria a chance de ter uma história linda aqui fora. "A gente sabe que agente podia ter muito mais e uma coisa é certa, o povo quer ver história", completou.



Já em conversa com Tadeu Schmidt do lado de fora, Brunna Gonçalves reconheceu que estava "apagada" no jogo, mas explicou que costuma demorar para criar laços e conexões com as pessoas. "Não tinha como forçar alguém que eu não sou e também não tinha tempo. Eu tinha que ter agido com mais rapidez", pontuou.



Quando a dançarina foi questionada como estavam suas expectativas para o Paredão, ela demonstrou bastante nervosismo. "Estou muito grata por tudo que eu vivi aqui. Estou orgulhosa de mim e já queria agradecer de antemão quem votou pra eu ficar. Se eu ficar vou encarar como um recomeço do jogo".



Indicada pelo Líder Lucas, Brunna Gonçalves não teve oportunidade de escapar do Paredão. Gustavo, Eliezer, Jessilane e Paulo André disputaram a Prova Bate e Volta na noite de domingo (20). Na sexta passada, a sister atendeu o primeiro Big Fone da edição. Ela teve que indicar uma pessoa ao Paredão e escolheu Gustavo.



A dançarina foi muito criticada nas redes sociais pelos telespectadores. A maioria dizia que ela estava muito quieta e memes foram criados a partir disso.



A referência é usada quando uma pessoa é muito apagada no programa. Os internautas, inclusive, responderam ao recado de Ludmilla e concordaram que ela está se doendo com as críticas direcionadas à Brunna.



O humorista Paulo Vieira, que apresenta o quadro "Big Terapia", também chegou a fazer piadas sobre o desempenho da bailarina. Em uma das edições ele disse que a esposa da Ludmilla estava "sumida" e depois brincou: "Vou falar da Brunna não que a Ludmilla fica chateada"