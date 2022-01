Cantora paranaense Naiara Azevedo é mais um nome do camarote do BBB 22

A cantora sertaneja paranaense Naiara Azevedo, 32, é mais um nome famoso que faz parte do Camarote do Big Brother Brasil 22. A artista entra na atração exatamente dez anos após o início de sua carreira na música, que chegou ao ápice com o hit "50 Reais". Naiara mudou-se para Londrina em 2012 para investir em sua carreira como cantora e passou a sobreviver cantando em casamentos, festas de aniversário e boates. Em 2013, gravou seu segundo álbum e primeiro DVD no Santarena Bar em Londrina. O lançamento foi em fevereiro de 2014.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Certamente, Naiara terá de lidar não só com seus atos no jogo, mas com a polarização política que ocorre no Brasil desde as eleições de 2018. Isso porque no começo de 2021, Naiara participou de uma reunião em Brasília (DF) ao lado de outros artistas para discutir sobre cultura com Jair Bolsonaro e outros membro de seu governo.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Por isso, acabou atacada por fãs por teoricamente ser eleitora do presidente Jair Bolsonaro. Até mesmo poucos dias antes de ela ser confirmada no BBB 22, alguns internautas ainda diziam que fariam mutirões para eliminar a "bolsonarista".





Após a repercussão negativa, ainda em janeiro do ano passado, Naiara explicou em comunicado que sua presença naquele encontro não significava apoio político ao presidente, mas uma luta de classes, destacando que o setor de entretenimento vinha sofrendo demais as consequências da pandemia.





A chegada da artista ao reality acontece meses depois de um verdadeiro climão entre ela e o diretor, Boninho. O fato aconteceu enquanto Naiara era uma das competidoras do quadro Show dos Famosos, do então Domingão do Faustão. O momento foi resgatado por fãs dias antes do anúncio oficial de quem faria parte do Camarote.

Continua depois da publicidade





Na ocasião, a artista homenageava a cantora Shakira com a música "Estoy Aqui", cujo refrão é um verdadeiro trava-línguas. Boninho, então jurado do quadro, desafiou a artista a cantar corretamente o trecho mais difícil da música, e Naiara recitou a parte corretamente para deixar o diretor embaraçado. Porém, esse fato não fez a relação de ambos ruir, pelo contrário, já que agora ela ganha uma chance no reality que ele comanda.





A cantora entra no BBB 22, ao que tudo indica, solteira. Em agosto de 2021, foi a vez de a artista anunciar o fim de seu casamento com o empresário Rafael Cabral. Ambos ficaram juntos por nove anos.

Pelas redes sociais, a artista publicou um texto no qual dizia que o fim do romance acontecia por conta de desencontros enquanto casal e que ambos viraram amigos.





"Foram nove anos de erros e acertos, de dores e alegrias e de muito respeito. E é em nome desse respeito um pelo outro que decidimos, por hora, por um fim em nossa relação. Não porque acabou o amor, mas porque entendemos que nossos sentimentos se transformaram em amizade", dizia um trecho.





No reality show, a cantora diz que vai cozinhar para os colegas, um de seus hobbies, mas controlar seu jeito explosivo. "Sei que sou louca e meio descontrolada. Perigosa" diz, aos risos.





Naiara diz que seu objetivo no programa é que o público conheça outro lado dela. "Quero ser amada não só pelas músicas que faço, mas pelo ser humano que sou", afirma.





Além de Naiara, outros nomes como Arthur Aguiar e Pedro Scooby foram confirmados no elenco da 22ª edição do reality, que estreia na próxima segunda-feira, dia 17. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.