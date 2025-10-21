Caramelo se torna o título brasileiro de maior alcance global na Netflix

O vira-lata mais amado do Brasil continua brilhando globalmente. Na segunda semana desde sua estreia, Caramelo segue entre os quatro filmes mais assistidos no mundo - o primeiro, considerando apenas filmes de língua não-inglesa.



O longa também se tornou o título brasileiro de maior alcance mundial na Netflix, entrando no Top 10 em 90 países – incluindo Canadá, França, Alemanha, México, Coreia do Sul e Japão – e já soma mais de 15 milhões de visualizações.



Produzido pela Migdal Filmes, o filme conta a história do chef Pedro (Rafael Vitti), que está prestes a realizar seu sonho de liderar um restaurante quando um diagnóstico inesperado vira tudo de cabeça para baixo. Com a ajuda de seu vira-lata caramelo, Amendoim, ele embarca em uma jornada de redescoberta e conexão. O roteiro do filme é assinado por Diego Freitas, Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback.



Caramelo se torna o título brasileiro mais “viajado” da Netflix, mas está longe de ser o único. Apenas em 2025, produções como Pssica, DNA do Crime (2a temporada), Vini Jr. e Congonhas: Tragédia Anunciada figuraram entre os mais assistidos em dezenas de países. É a prova de que contar histórias de forma autêntica faz com que elas ressoem com audiências ao redor de todo o mundo.



A semana também demonstrou a força de títulos latinoamericanos: entraram no Top 10 global língua não-inglesa os filmes 27 Noites (Argentina) e Limpa (Chile) e as séries Ninguém nos Viu Partir (México) e A Hóspede (Colômbia).