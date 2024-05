Carlos Alberto de Nóbrega completa 70 anos de carreira e relembra início em programa especial

Em 1º de maio de 1954, Carlos Alberto de Nóbrega começou a carreira. O humorista iniciou escrevendo programas de humor para o programa de rádio de seu pai, o também humorista Manoel de Nóbrega.



Sete décadas depois, ele vai relembrar o início de seu trabalho no humor e vai celebrar a data com um programa especial de A Praça é Nossa (SBT), previsto para ir ao ar na próxima quinta-feira (9). "Fazer 70 anos de carreira aos 88 anos de idade é um presente de Deus", afirmou ele em comunicado enviado ao F5.

Nóbrega agradeceu três pessoas que diz serem essenciais em sua trajetória. Silvio Santos, seu pai e o comediante Ronald Golias. O programa vai rememorar momentos marcantes dele na televisão.



"Depois que eu vim para cá no dia 8 de maio de 1987, quando nós assinamos o contrato, você mudou a minha vida. Dentro dos 70 anos, 37 foram aqui, no SBT. Muitas coisas que nós combinamos ficaram 'no fio de bigode'. E, até hoje, você respeita aquilo que nós combinamos", fala ele sobre o dono da emissora.



Sobre o pai, ele afirma que foi o homem que o ensinou a viver, vencer e perder. "Foi a pessoa que acreditou em mim. Aos 17 anos, eu e o Boni [ex-diretor geral da Globo] começamos a trabalhar no programa do meu pai escrevendo".



Já sobre Golias, ele diz que os dois foram grandes amigos e que o comediante foi a pessoa mais engraçada que conheceu. "Golias, meu grande amigo, o irmão que eu não tive. Viajamos juntos pelo Brasil inteiro, capotamos no Rio de Janeiro, parou um motor de avião no Amazonas, fizemos muitas brincadeiras e ele é inesquecível."