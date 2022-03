Celso Portiolli volta ao 'Domingo Legal' após luta contra câncer na bexiga

Celso Portiolli, 54, voltou neste domingo (6) ao comando do "Domingo Legal" (SBT) após lutar contra um câncer na bexiga. O apresentador revelou que estava com a doença em dezembro por meio de suas redes sociais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com uma frente de programas gravados, ele se dedicou ao tratamento, e retomou a apresentação do dominical inédito na emissora.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"A nossa missão, qual é? É levar alegria até a sua casa, para a sua família ", disse no começo do quadro 'Passa ou Repassa'. Apesar do quadro clínico pelo qual passou, Portiolli manteve a empolgação e alegria de sempre ao apresentar o programa.





Em fevereiro, ele compartilhou em seu Instagram vídeos no hospital, durante o tratamento contra o câncer na bexiga.





"Estou aqui no meu tratamento. Quero agradecer a todos que estão fazendo orações, muito obrigado. Estou muito forte, com minha ligação direta com Deus, agradecendo sempre a Ele por tudo, pela saúde, pelo tratamento", começou o artista.

Continua depois da publicidade





"Agradecer às orações de tanta gente, tanto carinho, agradecer ao doutor Fernando Maluf, grande médico, grande amigo, a essa equipe maravilhosa", continuou.