Christina Rocha rescinde contrato com o SBT após pedir para deixar o Tá na Hora

O SBT e a apresentadora Christina Rocha rescindiram o contrato que tinham nesta quinta (2). A sua saída acontece após Christina pedir para deixar o Tá na Hora, programa jornalístico que vai ao ar no fim de tarde da emissora de Silvio Santos.



"A assessoria de comunicação informa que o SBT e a apresentadora Christina Rocha decidiram, em comum acordo, encerrar o contrato artístico entre a as partes", diz o comunicado do SBT.

"Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada", agradece a emissora.



Christina Rocha saiu do Tá na Hora no último dia 17 de abril, depois de ficar afastada por dez dias devido a problemas familiares. Em seu lugar, o SBT escalou Márcia Dantas.

Desde quando estreou, em março, o Tá na Hora tem marcado médias entre 3 e 4 pontos de audiência na Grande São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na capital paulista.



Atualmente, sua disputa é pelo terceiro lugar. Nos primeiros dias, a atração conseguiu vencer o Brasil Urgente com José Luiz Datena na Band, mas ficou atrás do Cidade Alerta com Luiz Bacci na Record.

Christina Rocha teve diversas passagens pelo SBT. Nos anos 1980, fez parte do programa O Povo na TV. Já na década de 1990, apresentou o Aqui Agora. Também passou pela TV Gazeta, onde comandou o programa Mulheres.



A atual passagem começou em 2009, quando passou a apresentar o Casos de Família, programa que ficou no ar até o ano passado nas tardes da emissora.



O SBT afirma que Christina poderá voltar para a emissora se alguma oportunidade surgir. "O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", afirma o comunicado.