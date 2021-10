Claudia Raia entra para o júri fixo do Show dos Famosos

A atriz Claudia Raia, 54, é a nova jurada fixa no Show dos Famosos, do 'Domingão com Huck. Ela volta a integrar o time de avaliadores da competição, ao lado de Boninho e Preta Gil.

A atriz estreia no júri no próximo domingo (3) e continua na bancada até a grande final da temporada. Nesta semana, os jurados darão notas para as performances de Thiago Arancam, Vitor Kley e Wanessa Camargo.

Claudia não esconde a alegria de estar de volta ao time de jurados. Ela destacou a visibilidade que o Show dos Famosos dá aos múltiplos talentos de seus participantes.





"Quando recebi o convite para voltar a fazer parte da bancada, estava comprometida com uma viagem da [minha filha] Sophia para Nova York e, depois, com o meu espetáculo 'Conserto Para Dois, O Musical'. Mas eu queria muito estar de volta", diz Raia.

Segundo Raia, o quadro é muito importante para mostrar que os artistas podem cantar, dançar, interpretar, tudo de uma vez. "Isso é algo tão comum lá fora, mas ainda pouco explorado no Brasil."





Raia falou que como produtora de teatro é uma alegria muito grande ver os participantes explorarem seus recursos cênicos. "É um quadro que incentiva e instiga a versatilidade dos artistas. Olha que coisa maravilhosa."