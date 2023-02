Com 53,3% dos votos, Gabriel Tavares é o segundo eliminado do BBB 23

Com 53,3% dos votos, Gabriel Tavares foi o segundo eliminado do BBB 23 (Globo). O modelo disputava a permanência no programa com Cezar Black e Domitila. Domitila recebeu 46,09% dos votos. Cezar teve apenas 0,61%. Ao todo foram computados 100.089.771 votos no Gshow. Durante a exibição do programa ao vivo, o Paredão alcançou 300 mil votos por minuto.





O modelo teve posicionamentos que não agradaram o público, como suas atitudes grosseiras com Bruna Griphao. O comportamento abusivo por parte de Gabriel em sua relação com a atriz dentro do reality chamou a atenção de fãs, internautas e também da advogada especialista em direitos das mulheres e ex-promotora de Justiça do Ministério Público Gabriela Manssur.

As falas maldosas do participante para Bruno também não foram bem vistas. Ele chamou o colega de "Penélope Gordosa", em referência à personagem Penélope Charmosa, que sempre usava rosa -uma das cores preferidas do atendente de farmácia. Em outro momento, o modelo também disse que o cabelo do brother era 'duro como carpete de grama'.





Durante dois dias a hashtag #ForaGabriel ficou nos Trending Topics no Twitter e muitos famosos pediram a saída do participante.





