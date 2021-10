Com ida de Tadeu Schmidt ao BBB, Alex Escobar apresentará Gols do Fantástico

Alex Escobar, 47, é o novo apresentador dos Gols do Fantástico. O jornalista assumirá o quadro do Fantástico (Globo) a partir do dia 21 de novembro. Tadeu Schmidt, 47, deixará o posto para apresentar o BBB 22, substituindo Tiago Leifert, 41, que anunciou que sairá da Globo em dezembro.

"É um desafio dar continuidade a esse trabalho por tudo que o Tadeu representa. Ele deixou um legado no esporte do Fantástico, que quero aproveitar. Quero levar a alegria que estou sentindo e dar continuidade ao que ele fez todos esses anos. Mais do que um desafio, é uma felicidade enorme", disse Escobar na noite deste domingo (17) ao assumir o posto no final do jornalístico.

"O Escobar é um companheiro querido, que eu admiro muito. Além de competente, tem carisma e simpatia enormes, além de ser um cara nota 10, corretíssimo. Nossas vidas estão entrelaçadas", elogiou Schmidt. Na bancada da atração dominical ele será substituído por Maju Coutinho, 43.





A futura apresentadora do Fantástico contou nesta segunda-feira (11) que a também jornalista Poliana Abritta, 46, a acolheu e mandou uma mensagem carinhosa para ela, ao descobrir que as duas seriam parceiras no programa dominical.

"Poliana me mandou uma mensagem tão acolhedora quando ficou confirmado que trabalharíamos juntas que, na mesma noite, sonhei que nós duas éramos as bailarinas da abertura do programa", relembrou na legenda de uma publicação feita no Instagram.