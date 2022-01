Conheça Lucas, mais um participante do BBB22

Natural de Vila Velha, Espírito Santo, e novo integrante do grupo pipoca, Lucas (31) viralizou em uma rede social depois de fazer um vídeo dando uma piscadinha sensual. Ainda sem saber do resultado da seleção do BBB22, o brother já contava para todos que era um dos selecionados do programa.

“Quando eu fazia as lives no Tik Tok, perguntavam se eu ia pro BBB e eu respondia que sim. Nem tinha feito a minha inscrição ainda. As palavras têm poder e sempre fui bem convicto de que entraria”, conta ele.



Engenheiro e quase médico





Lucas é formado em engenharia, mas mudou de planos depois de um intercâmbio de dez meses em Malta. Atualmente, estuda Medicina e pretende se especializar em Nutrologia ou Endocrinologia.





“Fiz Engenharia para trabalhar com meu pai, era meu ídolo, mas não deu certo. Voltei e falei pra minha mãe que queria fazer Medicina. Ela me apoiou e faltam dois anos para eu terminar”, explica.



Solteiríssimo





Já em sua chamada, o capixaba deixa claro que está solteiro e que tem fama de fazer sucesso com as mulheres. Terminou um relacionamento no início da pandemia, tentou voltar com a ex, mas agora prefere não ter um relacionamento sério.





“Minha prioridade também é o estudo. Não beijo na boca e não dou um rolê desde o Natal. Vou tomar minha primeira cerveja na festa do BBB”, conta.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia