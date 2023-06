Correspondente da Globo em Londres descobre que mora em casa que era de Dua Lipa

O jornalista Murilo Salviano compartilhou uma informação inusitada sobre sua residência em Londres. Correspondente da Globo na Inglaterra, ele teve a confirmação de que mora na casa que pertenceu anteriormente à cantora Dua Lipa. A descoberta viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (1).





Em publicação em seu perfil no Instagram, Salviano conta que os vizinhos já haviam comentado vagamente que seu flat já tinha sido habitado pela artista britânica. Sem dar muita conversa, ele não deu muita atenção ao fato mas, nesta semana, recebeu uma carta endereçada à artista pop com seu endereço completo.

"Eu não tinha a menor ideia quando me mudei pra cá, mas a Dua Lipa já morou nesta mesma casa, anos atrás (quando a vida dela ainda cabia em 60 metros quadrados)", escreveu Salviano, na legenda do post.





Além disso, ele aproveitou para tentar contato com a dona do hit "New Rules" através de sua publicação. "Dua Lipa, venha buscar suas cartas! Eu prometo dar chá e biscoitos. Te amo", completou ele, em inglês, no mesmo texto.