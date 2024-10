Cota de patrocínio do BBB 25 pode custar R$ 124 milhões

A Globo apresentou as cotas de patrocínio disponíveis no BBB 25, além de novidades no formato do programa. As informações foram divulgadas pelo Meio & Mensagem, que obteve o plano comercial do reality show. Confira:

Cota BIG



A cota Big custa R$ 124.097.814,00 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Publicidade

Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

O cotista ainda estará presente em formatos novos. São eles: programa no Multishow após o Jogo da Discórdia, destaque no TikTok, peças de campanhas estreladas por eliminados, visibilidade na home do Globoplay e chamadas personalizadas no Big Show.

Cota camarote



A cota Camarote custa R$ 95.108.802,00. Os anunciantes têm presença no envelopamento do especial das 25 edições do programa e ações de performance e out-of-home (OOH) pensados para acompanhar a jornada do consumidor.

Cota brother



A cota Brother custa R$ 24.540.331,00. A emissora garante alcance e visibilidade em momentos chave do programa.

Leia também:

Top de cinco segundos

710,00. O anunciante estará presente em dias de dinâmicas: segunda-feira (Sincerão), quarta-feira (Festa) e domingo (Paredão).

A cota Decisões custa R$ 47.196.210,00 e engloba dias decisivos: terça-feira (Eliminação), quinta-feira (Prova do Líder), sexta-feira (Sextou do Líder) e sábado (Prova do Anjo).

Cotas de dinâmicas



Além de ações semanais, os patrocinadores dessas cotas terão presença em Provas do Líder, no Mesacast e formatos de anúncios personalizados.

Mercado: R$ 40.130.100,00. Anunciante patrocina o momento das compras da semana e tem direito a patrocinar uma Prova do Líder.

Almoço do anjo: R$ 40.130.100,00. Anunciante promove o almoço para o vencedor da Prova do Anjo e convidados e patrocina uma Prova do Líder.

Sextou do Líder: R$ 37.393.759,00. Anunciante decora o quarto do líder com conceitos da marca e patrocina uma Prova do Líder.

Turbinada do Líder: R$ 36.594.342,00. Anunciante realiza intervenção durante a Festa do Líder e patrocina uma Prova do Líder.

Cinema: R$ 42.552.039,00. Anunciante realiza o Cine BBB semanal e promove uma Festa do Líder.

Prêmio: R$ 45.436.662,00. A marca é envolvida na entrega do prêmio final para o vencedor e em remunerações individuais ao longo do reality. O anunciante fará parte da primeira prova do programa e na final.





Cotas de segmentos



Tá na mesa I (R$ 12.025.670,00) e Tá na mesa II (R$ 12.881.836,00): combo para anunciantes do segmento de alimentação.

Cabelos (R$ 12.881.836,00): para marcas de cuidado capilar. O anunciante também tem o naming rights da câmera do banheiro no Globoplay.

Desodorante (R$ 12.075.523,00): se torna o desodorante oficial da casa. O patrocinador terá exposição de marca na academia e o naming rights na câmera da academia no Globoplay.

Lanche (R$ 11.717.918,00): patrocina ocasiões de alimentação aos participantes e participa de uma das festas.

Automotivo (R$ 11.592.246,00): participação na prova do finalista, na estreia e na final.

O BBB 25 deve estrear em 13 de janeiro.





