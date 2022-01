Coxinha, bebê e rosa estão entre novas fantasias de 'The Masked Singer Brasil'

Com estreia programada para o próximo dia 23 de janeiro, o The Masked Singer Brasil chega com novas fantasias para que os jurados tentem adivinhar. A atração, sob o comando de Ivete Sangalo, inicia sua segunda temporada nas tardes de domingo.

Dentre as novas roupas há a motoqueira, o bebê, o boto, o pavão, o caranguejo, o camaleão, o dragão, o robô e a rosa. Para Ivete Sangalo, as fantasias da segunda temporada continuam a representar o Brasil e a cultura brasileira.

"As fantasias estão dentro do que nos reúne nesse país. O Brasil é um país continental, diverso culturalmente, então o que não nos falta é argumento para homenagear culturalmente o nosso país com as fantasias", opina.





De acordo com Marco Lima e Fábio Namatame, os bonequeiros responsáveis por idealizarem e produzirem as máscaras, todas as roupas são pensadas e criadas para que possam ganhar vida e surpreender o público.





Um dos personagens que deverão chamar a atenção do público é o dragão, cuja roupa é cheia de brilho, paetê e veludo, além da cara fofa. A coxinha também é outro personagem que deverá causar furor entre o público e os jurados.

Tatá Werneck será a nova jurada do The Masked Singer Brasil. A novidade foi anunciada nesta quarta (5) no programa Encontro com Fátima (Globo). Ela vai substituir a cantora Simone. Os outros jurados, Tais Araújo, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch seguem na segunda temporada.





Também foi anunciado que Priscilla Alcântara, vencedora da primeira temporada do reality, será a nova apresentadora dos bastidores do programa -na primeira temporada, a ex-BBB Camilla de Lucas era a responsável por essa função.





"Ter vencido a primeira temporada do The Masked Singer Brasil já tinha sido incrível e eu jamais poderia imaginar um desdobramento dessa vitória com o convite pra retornar a TV como apresentadora. Foi uma surpresa e tanto! Eu sempre disse que gostaria de voltar a fazer televisão e o melhor é viver isso num projeto que marcou tanto a minha vida", disse Priscilla.