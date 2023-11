Dani Calabresa e Paulo Vieira deixam quadros no BBB 24

Dani Calabresa e Paulo Vieira não farão parte dos quadros do BBB 24. Segundo a assessoria do reality da Globo, a atração terá "novos quadros e novos talentos no humor". Uma das motivações seria o conflito de agenda, conforme informações disponibilizadas pelos próprios humoristas.







De acordo com o jornal O Globo, Paulo Vieira deixará o "Big Terapia" e se dedicará a outros projetos, como as gravações da série "Pablo e Luisão" e ser um dos jurados do "The Masked Singer Brasil". Além disso, ele trabalha na edição da nova temporada do "Avisa lá que eu vou", do GNT.





Dani Calabresa também terá outros compromissos. Sem comandar o "CAT BBB", ela encenará um musical em São Paulo, um espetáculo de humor e participará de um quadro no Caldeirão com Mion.





A estreia do BBB 24 está marcada para o dia 8 de janeiro na emissora.