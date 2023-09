Danilo, Luma e Jucyléia são eliminados na semifinal do “MasterChef Brasil”

Danilo, Luma e Jucyléia deram adeus ao sonho de conquistar o título de MasterChef Brasil 2023. Na noite dessa terça-feira (5) os competidores foram eliminados depois de não conseguirem agradar o paladar dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira.





Na primeira prova, Jucy se perdeu ao preparar um zampone, clássico italiano feito com pé de porco. ”Foram muitos momentos vividos aqui dentro, e isso faz com que a gente sinta vontade de ganhar o troféu. Por outro lado, sair neste momento, no top 5, não é para qualquer um. Fui muito mais longe do que muita gente que me disse que eu não iria chegar”, alfinetou.



Danilo e Luma deixaram a competição após o desafio com carré de cordeiro recheado. Segundo o caminhoneiro, o sentimento é de dever cumprido. “Valeu muito a pena ter participado. Foi uma coisa incrível na minha vida. Com certeza atropelei bastante candidato aí, porque ninguém botava fé em mim. Estou muito orgulhoso”, garantiu.

Luma compartilhou do mesmo sentimento do adversário. Segundo a mineira, ela chegou mais longe do que esperava. “Acho que eu saio daqui muito mais confiante do que quando eu entrei. No começo, fui fazendo os meus pratos e era meio que um teste. E daí você vê que a galera está botando fé, está dando certo, e cheguei na semifinal”.

Com o resultado, Ana Carolina e Wilton foram consagrados como os finalistas da 10ª temporada e disputam a grande final na próxima terça-feira (12), ao vivo, a partir das 22h30 na tela da Band.