Dayane Mello, ex-Big Brother Itália, estará em A Fazenda 13

A brasileira Dayane Mello , finalista do Grande Fratello VIP, o Big Brother italiano, é mais um nome que integra o elenco de A Fazenda 13 (Record). A revelação foi feita pelo quadro Hora da Venenosa na tarde desta sexta-feira (10).





A modelo ficou em quarto lugar no reality gringo após perder a disputa para Pierpaolo. Porém, ela teve muito apoio dos brasileiros que resolveram votar em peso e levar a competidora até as finais da atração.





A participação de Dayane Mello no Grande Fratello VIP gerou grande repercussão. A brasileira foi indicada a 11 paredões e conseguiu se salvar.





No reality, a brasileira se declarou bissexual e afirmou estar apaixonada por Rosalinda, sua colega de confinamento no reality. "Amor é sempre amor", disse.



Após a revelação, que aconteceu durante o programa ao vivo no dia 22 de fevereiro, ela foi acusada de fingir a situação por Stefania, outra participante da disputa. "É tudo falsidade", disse.





Antes de ser eliminada, porém, a modelo viveu um dos momentos mais emocionantes do programa que foi o reencontro com a filha Sofia. A criança, que estava acompanhada do avô Attilio, abraçou a mãe no palco. "Senti tanto a tua falta, nunca mais nos deixaremos", disse a menina.





A passagem pelo reality não foi nada fácil para a modelo que chegou a ser acusada pelos demais concorrentes de ser manipuladora, além de ter feito comentários considerados gordofóbicos. Por o utro lado, já sofreu com comentários xenofóbicos e machistas no programa e nas redes sociais.





Dayane Mello perdeu seu irmão durante o confinamento, mas optou por continuar no programa. Ela teve que acompanhar o velório dele através de uma chamada de vídeo com a família.