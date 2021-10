De 'Verdades Secretas 2' a 'Renascer', veja as estreias em outubro na Globoplay

A Globoplay traz em outubro para assinantes temporadas inéditas de séries, novas produções da Globo, clássicos da dramaturgia, novelas latinas, live de música e conteúdos infantil com desenhos para as crianças curtirem o seu mês.

A grande estreia do mês é a esperada novela "Verdades Secretas 2", que chega à plataforma com muito mistério, sedução e o glamour da moda. A partir do dia 11, os fãs de novela poderão rever "Renascer" (1993) e a novela adolescente "Malhação" (2008).

Outras novidades são a chegada a Globoplay de duas novelas latinas. Uma delas é "Marido de Aluguel", versão latina da novela "Fina Estampa" (Globo) sobre a faz-tudo Griselda que trabalha duro para sustentar os filhos que fica rica após ganhar na loteria.





Os assinantes poderão conferir ainda a partir do dia 4 a colombiana "El Bronx", que mostra a vida de dois jovens em uma região dominada pelo crime organizado, drogas e miséria.

De 1º e 15 de outubro, a plataforma disponibilizará ainda um conteúdo infantil por dia, que varia entre séries, desenhos e filmes. Entre as opções estão as segundas temporadas de "Meu Amigãozão", "Mya Go" e "Onde Está o Wally", além do lançamento dia 12 da série "Vlog da Berê 2", original Globoplay.





Também estarão disponíveis para as crianças "Boonie Bears, ao Resgate!"; "O Inverno Mágico"; "Bom Dia Martin"; "Hot Wheels"; "Irmãos Urso: a viagem de volta pra casa"; "Barbie em o Lago dos Cisnes"; "Barbie Fairytopia: Mermaidia"; "Miraculous World: Xangai - A Lenda de LadyDragon"; "Hotel Transilvânia', "CoComelon" e "Rev & Roll".





Para entrar no clima do Hallowen, a plataforma disponibiliza novos conteúdos de 25 a 31 de outubro, no Dia das Bruxas. O destaque é a segunda temporada da série "Evil - Contatos Sobrenaturais". Mas tem ainda outros filmes: "DNA Assassino", "Desprotegida", "Infidelidade", "Lacuna" e "O Labirinto". Já para quem gosta de maratonar séries tem "Apocalipse Zumbi" e "It: A Coisa".





Fãs de séries poderão assistir "Tocando as Estrelas", que estreia dia 15 na plataforma; as temporadas de 1 a 14 do drama policial Law & Order: SVU (1999); as cinco temporadas de "O Último Navio" e as temporadas de 3 a 13 de "No Escuro T3" (2021); "Evil - Contatos Sobrenaturais T2"; as quatro primeiras temporadas de "Enfermeiros: uma nova era"; a minissérie de quatro episódios "Minta Comigo" (2021); o documentário de cinco episódios "Clube do Araújo"





Para quem gosta de stand-up, a plataforma disponibiliza "Marcus Cirillo - Caba Não, Mundão!" (2021), que conta hilárias histórias de um interiorano que caminha por esse mundão sem porteira e quais as suas impressões.





A nova turnê de Lulu Santos, a "Lulu Live" entra no catálogo no dia 9 em uma transmissão ao vivo do show. Ele vai apresentar seu novo single "Inocentes", com participação da banda Melina, convidada da live.