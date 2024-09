Documentário sobre busca de Luciano Huck por raízes estreia domingo no Globoplay

Com o desejo de conhecer a terra de seus antepassados, ver de perto as barbaridades da guerra e escutar com atenção as pessoas que vivem esse conflito, o apresentador Luciano Huck produziu um documentário cuja estreia vai acontecer neste domingo (15), no Globoplay.



O projeto "Não Está Tudo Bem", aberto para não assinantes, apresenta a busca dele por suas raízes familiares em meio ao dramático cenário de guerra na Ucrânia. O conteúdo ainda tem uma entrevista exclusiva feita com o presidente, Volodimir Zelenski.

Foram 48 horas de filmagens em solo ucraniano. Huck visitou a pequena cidade de Brody, a terra natal de sua avó materna, Matilde, que deixou o lugar na infância para escapar das perseguições aos judeus e da iminência da Segunda Guerra Mundial. Três de seus avós nasceram em áreas que hoje fazem parte da Ucrânia.



Huck levou um susto no último dia 26 de agosto, quando viajou à Ucrânia para gravar o depoimento de Zelenski e presenciou o maior ataque aéreo da Rússia desde o início do conflito. Segundo ele, aquela foi "uma das madrugadas mais tensas" de sua vida após presenciar um bombardeio.



"A Ucrânia sofreu o mais duro bombardeio desde o início da invasão russa. Eu estava lá, acomodado em um abrigo antiaéreo na capital, Kiev, enquanto tudo acontecia. Foi uma das madrugadas mais tensas da minha vida", contou ele em suas redes sociais.



Com o presidente, abordou temas como saúde mental, família, a vida antes da presidência, a relação do político com o presidente Lula e o Brasil.