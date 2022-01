Domingão de Luciano Huck vai procurar novo namorado para Anitta

A cantora Anitta, 28, aceitou o convite de Luciano Huck, 50, para procurar um namorado para ela no novo dominical do apresentador. O quadro vai se chamar "Anitta quer conhecer um novo boy".

A artista é conhecida por se relacionar com diversas personalidades como Neymar, que beijou a cantora no Carnaval de 2019, após o recente término do jogador com a atriz Bruna Marquezine. Na época, a cantora foi bastante criticada por estar supostamente interferindo no relacionamento da atriz com Neymar.

Além do jogador do PSG, Anitta já teve relacionamentos com o ex de Luana Piovani Pedro Scooby, com o nadador mundialmente conhecido Gabriel Medina, com o apresentador Gui Araújo, com o cantor Luan Santana e até mesmo com o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton. O quadro vai ao ar no próximo domingo (16) na TV Globo.