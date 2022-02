Equipe de 'admigos' de Gustavo do BBB 22 tira folga no Carnaval e diverte a web

"Ele não nos paga nada, não deixou a senha do drive com os materiais e contratualmente nós não temos obrigação nenhuma de fazer nada", escreveu a equipe que se identifica os posts como 'admigos'.

A equipe que administra das redes sociais do curitibano Gustavo Marsengo, participante do BBB 22 (Globo) anunciou na sexta-feira (25) que tirou folga para curtir o feriado prolongado do Carnaval. Eles disseram que só voltam ao trabalho no feriado se tocar o Big Fone.





Os 'admigos' ainda zombaram das equipes de outros participantes do reality que são obrigados a trabalhar no feriado porque são contratados e recebem salário. "Dó dos outros administradores que precisam manter seus empregos e ficar trabalhando no Carnaval."





A equipe desejou sorte para Gustavo e falou que não tem Cristo que segure eles nesses dias. "Então, boa sorte [Gustavo] Beats! A gente só volta se tocar o Big Fone. Tchau Brasil, tchau Beats, até quarta, meus amores!"

Em outro post, eles publicaram fotos do brother dormindo e acordando com uma TV ao fundo com as mensagens: "Gustavo lembrou de deixar a senha do drive?" e "Gustavo deixou a senha errada. Punição gravíssima - 500 estalecas."