Eslovênia, Maria e Brunna ficam fora do VIP e se decepcionam com Jade

A líder da semana, Jade Picon, não agradou algumas pessoas próximas a ela com sua escolha para a divisão da casa do BBB 22 (Globo) entre VIP e xepa. Pela segunda vez consecutiva no conforto, Jade deixou de fora Maria, Eslovênia e Brunna Gonçalves, e escolheu Tiago Abravanel, PA e Pedro Scooby.

As sisters que dividem o quarto lollipop com Jade ficaram chateadas por ficarem mais uma vez de fora. As três nunca foram para o VIP, enquanto Bárbara e Laís foram escolhidas por Jade pela segunda vez. Vyni,

Eliezer e Lucas estavam entre os selecionados para o acesso ao quarto do líder na semana passada.





Antes mesmo de receber a chave do quarto, que Jade fez questão de chamar de "seu" após ganhar a prova de liderança -ela disputou a final com Linn da Quebrada e Vyni, e mais uma vez levou a melhor na dinâmica de memorização-, a sister comemorou os mimos do quarto do líder na frente de Maria, Eslovênia e Brunna, o que não pegou muito bem.





As sisters estavam com expectativa de finalmente sair da xepa. Na semana anterior Jade afirmou seu critério era dar oportunidade para todos na casa, e por elas serem próximas, era um motivo a mais.

Bárbara e Laís ficaram sabendo sobre o incômodo das sisters e defenderam a Jade dizendo que ela teria escolhido Scooby, PA e Abravanel por estratégia, já que eles são próximos do Arthur Aguiar, atual "rival" de Jade dentro da casa.





Brunna não concordou e disse que acreditava que a escolha da líder parecia ter vindo do coração. "E como você sabe o que ela sente no coração?", questionou Bárbara. Depois, quando estavam só as três, Maria, Brunna e Eslô, elas falaram mais abertamente sobre o assunto.





"Às vezes eu falo e ninguém me escuta", disse Maria, que sempre teve um pé atrás com Jade. "Não é isso, a gente não tinha nenhuma experiência com a pessoa a ponto de olhar para ela diferente. Agora a gente tem", respondeu Eslovênia, que também disse que mudou sua percepção da água para o vinho.





Quem também comentou sobre a escolha do VIP de Jade Picon foi a influenciadora Maíra Cardi, esposa de Arthur. Ela não ficou nada feliz com o marido na reta do paredão pela segunda semana consecutiva, e ironizou o fato de que Jade escolheu as pessoas mais próximas do esposo na casa.





"Será que ela não percebeu que estava colocando o Tiago em uma situação desagradável? Será que ela não se tocou? Acho que não... acho que não fez de propósito, tadinha. Foi no calor da emoção", afirmou Cardi.





CERTA OU ERRADA? INTERNAUTAS DISCUTEM

A escolha de Jade também deu o que falar na internet. Os telespectadores compartilharam pontos de vistas diferentes em torno da decisão da influenciadora. Teve quem aprovou e elogiou a estratégia de Jade, e quem criticou o fato dela não cumprir com a promessa.





"Jade não se importou nem um pouco com quem está na xepa maior tempão e colocou as mesmas pessoas no VIP, ela deveria ter pelo menos colocado a Lina que ficou com ela até o final da prova.. por outro eu fico até feliz de ver o restante longe da radiação que vai ser no quarto dela", disse um internauta no Twitter.





"BBB é jogo de relacionamentos e ter uma rede de apoio te fortalece... Jade não renovou seu VIP... ficar na xepa é um castigo para muitos ali. Perdeu a chance de criar laços com outras pessoas", apontou outro.





"O quarto Lollipop sacou que a Jade não está dando prioridade pra eles na escolha de VIP e Xepa, mas sim pra quem ela é mais próxima", escreveu uma página de fofocas.





"Os tuiteros são tão hipócritas que até ontem diziam que VIP não é pra fazer média, mas pra levar aliados/amigos, e agora que jade resolveu levar quem ela realmente é próxima tão achando ruim que não levou quem tá na xepa há semanas", comentou um telespectador com outro ponto de vista.





"O VIP não é sobre ter dó que fulano está 4 semanas na xepa e tirar ele de lá. Pro VIP você leva seus amigos, seus aliados! Chega de drama né?", argumento outra pessoa na rede social..