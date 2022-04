Eslovênia não resiste ao seu primeiro paredão, recebe 80,74% dos votos e deixa o BBB 22

Tudo começou com a eliminação de Naiara Azevedo. A cantora não usava rosa, mas adivinhem quem estava ao lado dela? Isso mesmo: Eslovênia. Na quarta semana, Eslô estava ao lado de Bárbara Heck. As duas estavam usando rosa.

A "maldição" virou contra a feiticeira? A web fez vários memes com Eslô ao lado de vários eliminados da semana ao longo do programa. E boa parte desses participantes usavam roupas de cor rosa. É claro que não demorou para surgirem teorias para explicar a eliminação desse pessoal todo.





Eslovênia deixou a casa pela porta da cozinha sem ninguém poder acompanhá-la. Tadeu Schmidt lembrou que a sister foi a primeira a entrar no BBB 22 e também deixou a casa sozinha na noite deste domingo.





"Chegou a hora. Quando eu terminar seremos nove. Esse Paredão tem uma sonoridade tão bonitinha, não é? Eslô, DG, PA. E aí eu fiquei pensando a melhor forma para falar de cada um dos emparedados. Para falar do DG, o ideal seria levar o discurso com esse bom humor tipicamente carioca, esse deboche sempre pronto para lançar uma piadinha e esse sorriso gigante. 'Esquece!'. Para falar do PA, o discurso começa meio tímido mas quando precisa, abre o verbo e fala mesmo, e larga voto sempre com esse 'errezinho' francês e é o maior charme. Para falar da Eslô, eu precisaria falar um pouco mais rápido, porque a Eslovênia Marques é uma pessoa que fala muito rápido com uma palavra em cima da outra e não perde o raciocínio e os outros que lutem para acompanhar. Eita, 'peste'!", inicia Tadeu.







"Dona Eslovênia, primeira pessoa a entrar na casa do BBB 22, última a ir para o Paredão. Estreia contra dois veteranos, ambos no terceiro Paredão. Para o PA, o segundo seguido, mas ele nunca foi emparedado pelo voto tradicional da casa. O DG só não é a pessoa que mais vezes enfrentou o voto popular porque foi salvo uma vez pelo Líder e duas vezes na Prova Bate-Volta. Só ele foi mandado ao Paredão cinco vezes, só ele foi quatro vezes o mais votado da casa", continua o apresentador.





"DG é um cara acolhedor, quantas pessoas aqui ele ouviu, se preocupou, aconselhou? Por causa do coração, até se atrapalhou no jogo. O PA descobriu, aqui no BBB, um lado que ele não conhecia, o atleta profissional que vive pela competição, aprendeu a jogar com o coração. E a Eslô protagonizou uma das cenas mais bonitas do BBB 22. Naquela noite, em que a Nat tanto precisava, a Eslô se jogou na frente num abraço corajoso e acolhedor. E aí? Quem tá correndo mais risco? Quem nunca foi ao Paredão? Quem foi muito? Quem a casa insiste em mandar? Vocês não fazem ideia, não é? Não tem como fazer. E os grupos? Será que os grupos revelam alguma coisa? Ou qualquer resultado que apareça é mera coincidência? Não é possível. Vai ter comemoração dos meninos de novo? Vai ter eliminação do Lollipop de novo?", descreve Schmidt.





"Mais uma vez, o BBB 22 coloca no Paredão dois rivais, mesmo que seja uma rivalidade recente. Um dia desses, a Eslô e o PA estavam se bicando, hoje estão juntos no Paredão, como se fosse um tira-teima. E aí? Quem sai? Um ou outro? Ou nenhum dos dois? É sobre isso, e tá tudo bem. Quem sai hoje é você, Eslô", anuncia.







Já já tem novo líder na casa e formação de paredão falso.