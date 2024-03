Esposa de Davi do BBB é convidada para virar apresentadora em afiliadas de SBT e Record

A popularidade de Davi Brito, que virou favorito para ganhar o BBB 24, não mudará somente a vida dele. Quem está ao seu redor já tem visto a transformação. É o caso de Mani Reggo, esposa do motorista.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Mani viu os números de seus seguidores dispararem. Atualmente, ela tem 1,5 milhão de seguidores e fechou seu primeiro contrato publicitário para comercial de televisão. Mais que isso: ela pode ganhar chances em televisão.

Publicidade



A TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia que tem se envolvido bastante na cobertura do BBB 24, disse a Mani que queria fazer um teste para que ela faça parte do programa Universo, atração de entretenimento exibida na faixa do meio-dia pela TV local.



A ideia é que ela faça cobertura de shows e reportagens curiosas na Bahia. Um teste de vídeo deve ocorrer no início de abril, pouco antes da final do BBB 24.

Publicidade



Mani Reggo também recebeu contatos de afiliadas da Record em outros estados do Nordeste, como Alagoas e Rio Grande do Norte. Ela estuda as possibilidades, mas o seu foco é acompanhar o desempenho de Davi no programa.



A assessoria de imprensa de Mani Reggo confirma que existem propostas, e que a esposa de Davi Brito estuda as possibilidades que aparecem para a televisão e publicidade.



Davi Brito atualmente tem cerca de 7 milhões de seguidores, e já há empresas interessadas em tê-lo como garoto-propaganda em Salvador. A Globo, que faz seu agenciamento comercial, dá prioridade para anunciantes do BBB 24 neste momento.