Ex-BBB Fernando Medeiros é novo comentarista da NBA pela TNT Sports

Com a volta da NBA, o canal TNT Sports Brasil anuncia novo comentarista. O ex-BBB Fernando Medeiros passará a acompanhar a transmissão ao vivo dos jogos da liga americana de basquete no canal do YouTube da TNT.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Fazer parte do Time TNT Sports é algo gigante na minha carreira. Eu que joguei basquete a vida inteira e venho acompanhando a evolução da liga no Brasil, fiquei extremamente feliz com o convite da maior marca de esportes do país", comemorou Medeiros.

Continua depois da publicidade





"Vamos chegar com força total nas transmissões e oferecer muito conteúdo para nossa audiência", promete o professor de Educação Física. Medeiros participou da 15ª edição do Big Brother Brasil (Globo) e é casado com a também ex-BBB Aline Gotschalg.





Além de Medeiros, o mineiro Renato Lamas, ex-jogador profissional, também fará comentários dos jogos que retornam nesta quinta-feira (21), com exibição de rodada dupla, sendo os times Atlanta Hawks x Dallas Mavericks, às 19h30, e Golden State Warriors x Los Angeles Clippers, às 22h.

Continua depois da publicidade





Ao todo serão transmitidos 72 jogos da temporada regular, sendo três jogos por semana. A nova temporada da NBA comemora os 75 anos da liga e promete ser única e histórica.