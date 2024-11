Ex-CQC, Hector Bolígrafo faz sucesso no Lady Night e viraliza nas redes

Uma das novidades da 8ª temporada do Lady Night caiu no gosto dos espectadores e vem fazendo sucesso nas redes -e também entre os convidados de Tata Werneck. Alguns até ficam um pouco constrangidos em alguns momentos, e é essa mesmo a intenção de Hector Bolígrafo, o homem por trás de uma máquina que testa a sinceridade das celebridades em suas respostas.



Famosos como Leandro Lima, Ivete Sangalo e Debora Falabella viralizaram nas redes sociais quando passaram por apertos após perguntas indiscretas feitas pela apresentadora. "Você gosta mais de mim ou da Taís Araujo?", perguntou a humorista à atriz.

"Posso não responder?", questionou Debora. A pergunta foi então direcionada a Jorge Maria (o Hector Bolígrafo), especialista que testa as celebridades. "Ela gosta mais da Taís", afirmou ele, na lata, ao identificar a suposta mentira. Já Clara Moneke respondeu "Interessante" quando Tata quis saber se ela achava legal influencers ganharem bons papéis em novelas. "Ela mente", cravou o profissional.



Jorge já é considerado um dos grandes acertos da nova temporada. Ele trabalha há 27 anos com fraudes e investigações e, segundo diz, o ser humano conta, em média, duas mentiras a cada dez minutos. Em entrevistas, ele fala sobre como faz para detectar que algo não é verdade.

"A respiração, função sanguínea, voz e pressão arterial mudam. Nosso corpo não está preparado para a mentira. Quando contamos uma, nosso cérebro usa uma parte lúdica", afirmou, em entrevista ao programa The Noite, em 2022.



"Quando isso acontece, nosso corpo percebe que não se sente bem. Então, por exemplo, ele tira sangue das mãos para ir para as pernas para ativar a função de sair correndo. É uma função de se defender da mentira."

Jorge já participou também do antigo programa CQC. Em uma das entrevistas, ele chegou a aliviar a barra de uma atriz famosa quando ela foi questionada se já teria traído o parceiro. "Deu sim, até a alma, mas falei que não. É uma situação para não estragar a vida da pessoa."



No polêmico programa, ele também já entrevistou políticos e os testava com a máquina. "Bolsonaro, fiz três vezes, Tiririca, Romario, Jean Wyllys, Suplicy", contou em participação no podcast Inteligência Ltda.