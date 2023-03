Expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato choca brothers e provoca choro em Dania

Após repercussões durante o dia em torno da polêmica dos supostos assédios de MC Guimê e Cara de Sapato, Tadeu Schmidt se pronunciou e alertou os brothers sobre o ocorrido na festa da última quarta-feira (15). "Providências precisam ser tomadas", iniciou na abertura do reality. Após imagens passadas para todo o Brasil, o apresentador anunciou que os participantes estão expulsos do reality, deixando todos da casa chocados.



Depois da eliminação dupla, Tadeu Schmidt voltou à casa do BBB 23 para falar com Dania, que ficou abalada e chorou muito com o acontecido. "Voltei para falar com a Dania. O que aconteceu aqui não tem nada a ver com o que você falou, Dania, essa é uma decisão nossa, puramente nossa e não foi tomada por nada que você disse. Essa responsabilidade não é sua, essa culpa não é sua".

"A gente não quer ver você chorando", pontuou.

Após a saída dos brothers do Camarote, Dania foi amparada pelas sisters da casa, enquanto chorava.





MC Guimê e Cara de Sapato foram acusados de avançar sobre Dania Mendez e importuná-la sexualmente. O funkeiro acariciou o bumbum e as costas da influencer algumas vezes, mesmo sem o seu consentimento.

Já Sapato forçou um beijo na mexicana e avançou sobre ela na cama do quarto Fundo do Mar. A produção do BBB chegou a chamar sua atenção.



