Fátima Bernardes aceita dançar com Antonio Banderas na final da Dança dos Famosos

Fátima Bernardes nunca aceitou ser participante do Dança dos Famosos, mas a apresentadora vai mostrar seus dotes de bailarina na final da edição 2024 do quadro do Domingão com Huck (Globo). Neste domingo (19), ela aceitou o convite de Luciano Huck para uma apresentação no dia 7 de julho.



E não é uma dança qualquer. Huck pediu que ela dançasse um tango com Antonio Banderas. Fátima só perguntou se o ritmo poderia ser um bolero, que ela considera um pouco mais fácil. O apresentador disse que falaria com o ator espanhol para checar a possibilidade de mudança.

Apesar de ter brincado que agora teria que conseguir que Banderas participasse do programa, tudo indica que a vinda do astro hollywoodiano já está certa.



Huck disse que o convite para Fátima era uma retribuição por ela tê-lo feito dançar no quadro na final da edição de 2022. Naquele ano, a apresentadora fez a sugestão quando foi jurada do quadro, e o marido de Angélica ensaiou com a filha Eva no palco para colocar o plano em prática.



Neste domingo (19), Fátima voltou ao posto de jurada do quadro. Ela formou o júri artístico ao lado da cantora Pabllo Vittar. O júri técnico é fixo e formado por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.