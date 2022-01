Faustão diz que Globo não quis deixa-lo na vitrine: 'Página virada'

O apresentador Fausto Silva, 71, deu uma rara entrevista para o filho do ex-jogador Zico no podcast Rap 77 no qual detalhou sua saída da Globo e sua chegada à Band. Seu programa estreará no próximo dia 17.

Segundo ele, a saída da emissora foi algo normal e ele não guarda nenhuma mágoa. "Não posso falar nada. Fiquei num lugar por 33 anos, fui muito feliz lá. Consegui trabalhar com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan. Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo. Durante 33 anos", disse.

Na sequência, contou mais sobre o momento em que decidiu que deixaria o Domingão. "A partir do momento que eu me antecipei em dizer que iria voltar para a Band, é claro que eles [Globo] não iriam me deixar na vitrine. Não tem problema nenhum. Página virada e olhar para a frente", emendou.





Ao chegar na Band, logo nas primeiras reuniões, Faustão disse que a equipe precisava de uma programação. Dessa forma, tudo começou a ser desenhado com base na experiência e nas vontades do novo comandante.





"Falei: 'depois de velho, vão me inventar essa história'. Eu estava numa praia que era a minha praia há bastante tempo que era o domingo", começou ele sobre agora apresentar de segunda a sexta na nova casa.

"Para fazer o mesmo tipo de programa, não vale a pena. Vamos fazer um programa diferente por dia. E principalmente levar alegria e otimismo. Ninguém aguenta mais desgraça e tristeza", concluiu.





A aparição de Faustão na TV no primeiro minuto de 2022 aconteceu, sim, pela Band, um cena estranha para quem por 32 anos se habituou a vê-lo na tela nas tardes de domingo, por outro canal.





Na estreia na nova emissora –ou antiga, já que foi de lá que ele saiu quando chegou à Globo–, o apresentador logo apresentou Anne Lottermann como parceira de palco. Elegantemente, alfinetou a Globo ao conversar com a ex-apresentadora do boletim meteorológico do Jornal Nacional e lhe perguntar quem a convenceu a trocar o jornalismo pelo novo emprego. "Ela veio pra um lugar que tem sol na vida dela todo dia", disse Faustão, em referência à ocupação anterior.





A seguir, Fausto trouxe a maior surpresa do programa: o filho João Guilherme surgiu no palco para avisar que estará com ele no comando do novo programa. João admitiu que sempre sonhou em estar na TV e disse que sua mãe, Luciana Cardoso, lhe deu total apoio para tanto.





Com João e Anne, Faustão contou que cada dia da semana do novo programa será reservado a um tema. Tem pizza na segunda-feira e churrasco na sexta. Às quartas, tem uma sessão de dança profissional, quadro naturalmente colado à Dança dos Famosos que ele consagrou na tela da Globo. Às terças tem "Grana ou Fama", e na quinta, Salada Mista.