Fernanda e Zaac desistem de A Fazenda 16

O domingo (27) começou com desistência dupla em "A Fazenda 16". Após um barraco generalizado que tomou conta da casa no sábado (26), Fernanda Campos e Zaac decidiram deixar o programa.





A ex-amante de Neymar acusava Sacha Bali de agressão. Após se enfiar no meio da briga do ator com Zé Love, ela alegou que teria sido empurrada por Sacha. A produção da Record, no entanto, analisou as imagens e concluiu que não houve agressão.





Frustrada com a decisão da emissora de manter Sacha no programa, Fernanda optou pela desistência. Zaac a seguiu. Os aliados da dupla ficaram revoltados.





Zé Love surtou e prometeu vingança contra Sacha: "Você conseguiu, seu desgraçado, você conseguiu! A sua hora vai chegar", berrou o ex-jogador.





Já Babi Muniz, melhor amiga de Fernanda na casa, chorou desesperadamente e foi consolada pelos colegas.