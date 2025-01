Fred chega à Globo 15 anos após visita, sonho e recompensa por vídeo no JN

O ano era 2010. Fred ainda era Bruno Carneiro, trabalhava como corretor de seguros e cursava a faculdade de jornalismo quando flagrou um assalto na rua, pegou seu celular para gravar e decidiu enviar as imagens ao Jornal Nacional. A ideia era apenas ver seu nome nos créditos da atração nobre do grupo Globo, mas a empresa preferiu oferecer somente uma recompensa. Fred foi buscar o pagamento na sede da emissora em São Paulo e projetou: "Um dia, eu vou trabalhar aqui".





Esse dia chegou. Quinze anos após o mantra, Fred Bruno se tornou o novo apresentador do Globo Esporte e a estreia acontece já na próxima segunda-feira (13). Não é a toa que o jornalista de 35 anos está dormindo três horas por noite de tanta ansiedade e fica arrepiado cada vez que pisa no estúdio de cor laranja. Ele está realizando um sonho de infância.





"Eu sei que às vezes fica até meio repetitivo eu falar tanto em sonho, mas, de fato, eu treinei a minha vida toda para estar aqui. Tudo que eu fiz nesses 10 anos de carreira que eu tenho como Fred, o objetivo era chegar aqui. Essa hora chegou. Eu me sinto muito bem preparado. Óbvio que tem diferenças técnicas, mas eu acho que a forma de eu me comunicar com o público vai ser muito parecida com o que eu sempre fiz. O que me fez chegar até aqui foi a forma com que eu trabalhei durante todos esses anos. Espero, de verdade, que o público goste do meu Globo Esporte", disse Fred, que conta os segundos para a segunda.





"Já vou dormir pensando no programa, já acordo pensando no programa, nas matérias, nos vídeos, nos desafios que a gente vai ter. Mas é uma ansiedade gostosa, não tem jeito", comentou.





Da época em que visitou a sede da Globo pela primeira vez até participar do Big Brother Brasil em 2023 e se tornar comentarista esportivo no ano seguinte, Fred colocava a emissora num patamar inalcançável. Com o tempo, ele foi somando recepções calorosas e entendeu que aquela barreira nunca existiu.





"A gente sempre coloca a Globo num lugar muito inatingível, porque é a maior emissora da América Latina. Nós achamos que é um negócio meio intocável. E no dia em que eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. A galera é muito legal. Todos me deixaram muito à vontade", disse o jornalista.





Fred está ansioso e o seus fãs também. O jornalista tem recebido muitas mensagens de pessoas empolgadas com a estreia dele no comando do Globo Esporte. Há, inclusive, o público que vive em outros estados, mas quer acompanhar o programa televisionado em São Paulo, justamente por Fred.





"Tem muita gente que me acompanha há muitos anos, tem gente que me conheceu a partir do Big Brother. Teve muita gente que me conheceu através das Olimpíadas, Copa do Mundo, dos grandes eventos esportivos. Toda vez que abro as mensagens diretas, dá para ver o pessoal empolgado. Uma das mensagens que mais me deixa feliz é da galera que não é de São Paulo e está curiosa para saber como é que vai assistir. Eles vão poder ver pelo Globoplay e alguns trechos vão acabar indo para o YouTube também", contou Fred.





E O PALMEIRAS?





Não é novidade para ninguém que Fred é torcedor do Palmeiras e vai quebrar um paradigma. Afinal, ele é um dos poucos apresentadores da equipe do Esporte da Globo que tem o time conhecido pelo público. O jornalista entende a responsabilidade de se comunicar pluralmente como todos os torcedores e está preparado participar da hora do almoço dos brasileiros que acompanham o programa.





"Eu já trabalhava um pouco isso no Desimpedidos. Não tem como eu deixar o meu histórico de torcedor pra trás. Apagar todos os meus vídeos, todas as minhas fotos... Não tem como. Aqui, no Globo Esporte, é totalmente diferente. Eu vou estar me comunicando com o torcedor do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Tem um trecho que é pro Globo Esporte Brasil, então tem torcedores de todos os estados. Com relação a isso estou super tranquilo, até também porque tenho muita entrada na torcida dos outros clubes, além dos próprios times e sei da responsabilidade que é falar com todas as torcidas tanto de São Paulo quanto do Brasil", destacou Fred.





BBB ABRIU PORTAS?





Coincidência ou não, Fred estreia no comando do Globo Esporte justamente na data inicial da 25ª edição do Big Brother Brasil. Há dois anos, o jornalista aceitou o convite para participar do reality show e embarcou no desafio pensando em seu futuro.





"Foi um risco ali que eu corri de fato, mas eu sempre confiei muito na minha forma de viver mesmo. É óbvio que na época eu considerei uma porta de entrada. nesta quinta-feira (9), honestamente, eu não conversei com as pessoas da Globo para saber se realmente isso foi um fato que me ajudou a estar aqui no Globo Esporte nesta quinta-feira (9). Até porque são núcleos totalmente diferentes. Quando eu entrei aqui no esporte, a galera tem muita curiosidade sobre o Big Brother", declarou Fred.





"A única relação que a gente teve é com os câmeras que eu trabalhava lá no Rio de Janeiro, que eram os mesmos do Big Brother. E eles chegavam pra mim e falavam: 'Pô, Fred, a gente te conhece de um jeito que você nem imagina'. Eles eram os câmeras que ficavam atrás do vidro, escondidos na casa. Pode ser que tenha ajudado? Acho que sim, mas não tenho essa resposta de fato. Mas se eu tivesse feito algo muito grave lá dentro, aí eu acho que realmente a notícia ia se espalhar dentro da Globo. Acho que deu tudo certo com o meu desempenho lá e eu cheguei nesta quinta-feira (9) onde eu sempre sonhei em chegar", concluiu.