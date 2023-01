Fred e Larissa tomam banho juntos no escuro e são shippados nas redes

A festa que varou a madrugada deste sábado (21) no BBB 23 terminou com um novo casal surgindo no horizonte, e torcida para que isso aconteça é o que não falta. Larissa e Fred já vinham sendo shippados nas redes sociais, e o movimento foi reforçado logo depois da segunda noitada do reality, quando os dois foram para o quarto do líder juntos.





Fred esperava Larissa tomar banho e, quando foi perguntar se a professora de educação física tinha uma toalha à disposição, recebeu um convite, num ambiente que continuava escuro: "Vem...". Ele foi. Os momentos em que ficaram juntos não passaram de uma chuveirada mesmo, sem beijo ou maiores intimidades. Pelo menos por enquanto.





Depois da ducha, os dois resolvem dormir no chão do Quarto do Líder, já que a cama de casal estava ocupada por Gabriel e Bruna Griphao, com quem Larissa vem se desentendendo.