Gizelly está na roça; Flora, Vanessa e Luana disputam prova do Fazendeiro

A oitava roça de A Fazenda 16 está formada e tem apenas mulheres no elenco. Gizelly Bicalho foi indicada pelo fazendeiro Sacha Bali e está direto na disputa pelos votos do público.





Albert Bressan, que ganhou a Prova de Fogo, escolheu o pergaminho branco, que lhe deu imunidade, e entregou o pergaminho laranja para Flor Fernandez. Flor teve que escolher apenas três peões da sede para serem votados. Ela nomeou Flora Cruz, Sidney Sampaio e Babi Muniz. Apenas os três podiam levar votos da casa.





A mais votada foi Flora, que acabou na roça com nove votos. Ela puxou Vanessa Carvalho da baia. Luana Targino sobrou no Resta Um e acabou ocupando o quarto banquinho da roça. A vetada da prova foi Gizelly.





No programa da próxima quarta-feira (13), Flora, Luana e Vanessa disputam a prova do Fazendeiro. As duas que perderem enfrentarão Gizelly na disputa pelos votos do público.





A mais votada foi Flora, que acabou na roça com nove votos. Ela puxou Vanessa Carvalho da baia. Luana Targino sobrou no Resta Um e acabou ocupando o quarto banquinho da roça. A vetada da prova foi Gizelly.





No programa da próxima quarta-feira (13), Flora, Luana e Vanessa disputam a prova do Fazendeiro. As duas que perderem enfrentarão Gizelly na disputa pelos votos do público.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.