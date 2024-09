Globo define início de gravações e preparação de elenco para remake de 'Vale Tudo'

A Globo definiu mais detalhes sobre o remake de "Vale Tudo", sua grande aposta para o ano que vem. A novela já tem data para, literalmente, sair do papel. As gravações e a preparação de elenco começam ainda neste ano.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo apurou a reportagem, as primeiras filmagens acontecem no mês de novembro, quando também se inicia a preparação do elenco da refilmagem, que está sendo definido aos poucos. Testes já estão sendo feitos nos Estúdios Globo.

Publicidade



Taís Araújo no papel de Raquel e Cauã Reymond como Marco Aurélio são os dois nomes certos até o momento. Julia Dalavia é a favorita para ser Maria de Fátima, mas Giullia Buscacio, atualmente no ar como Sandra, em "Renascer", também é candidata.



Oficialmente, a Globo ainda não fala de "Vale Tudo", por causa de "Mania de Você", que estreia nesta segunda-feira (9). A emissora quer evitar que a expectativa pela refilmagem atrapalhe a novela que marcará o retorno de João Emanuel Carneiro à TV aberta.

Publicidade



"Vale Tudo" contava a história de Raquel, interpretada por Regina Duarte. Abandonada pelo marido, ela se vê obrigada a criar sozinha sua filha, a ambiciosa Maria de Fátima, vivida por Glória Pires. Seu final teve teor de suspense graças à pergunta que fez o Brasil parar: "Quem matou Odete Roitmann?". A revelação veio no último capítulo. Foi Cássia Kis. Ou melhor, Leila, a personagem da atriz.



Além da exibição original, "Vale Tudo" teve três reprises: uma na Globo em 1992 (quando os padrões de exigência de qualidade de imagens não eram eram tão altos como a partir da década seguinte) e outras duas no canal Viva, em 2010 e 2018.



Em 2022, a Globo chegou a cogitar uma reprise da trama no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar da reexibição de "O Clone" (2001), mas a imagem escura para TV aberta descartaram os planos.