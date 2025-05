Gravações de série de TV em Londrina mobiliza 750 pessoas

As gravações da série "Na Batalha" começam no próximo dia 26 e já movimentam a cidade em diversos setores. Um casting de cerca de 750 pessoas será mobilizado e há 17 atores no elenco principal, 38 no elenco secundário, 78 na figuração especial e 600 na figuração geral.





O projeto contempla um recurso de R$ 4 milhões para a produção - a produtora londrinense Condessa recebeu o maior volume de recursos da Lei Paulo Gustavo/Governo do Paraná de todo o estado para o interior.

Ainda sem canal para exibição, após a produção, a série londrinense será licenciada para streamming. Ao todo, são seis episódios de 40 minutos e já representa a a maior produção audiovisual de Londrina. Trata-se de uma trama jovem, permeada por arte, música e fé.

O projeto levou oito anos para ser escrito por Alessandra Pajolla. A direção é de Thati Almeida, conhecida no meio artístico como Sabothati - no currículo a série 'Cidade de Deus - a Luta não Para' (HBO/MAX) e o longa-metragem documental 'Passinho Foda', da Netflix. A protagonista é a premiada atriz Ayomi Domenica (“3%” da Netfix e longa-metragem “Levante”), filha do rapper Mano Brown.

Com a cultura hip hop presente na cidade, a intenção de Sabothati é trazer uma linguagem documental para o universo ficcional na série. “Nosso desejo é retratar a potência da juventude periférica e a importância do protagonismo feminino”, diz Alessandra Pajolla.



Na ficção, uma jovem promessa da música gospel descobre que seu caminho é o rap e vai testar seus valores e fé, no furioso palco das batalhas de rima e na vida, até chegar ao topo do hip hop nacional.

Uma parte do elenco principal da série - as atrizes Ayomi Domenica, Negra Li, Branda Lígia e o ator Leandro Daniel - já está em Londrina com o produtor e preparador de elenco carioca Gabriel Bortolini para os ensaios, provas de figurino e caracterização para seus personagens na série. Bortolini traz no currículo a experiência na preparação de elenco em grandes sets, como as séries O Jogo que Mudou a História (Globoplay) e Cidade de Deus – A Luta Não Para (1ª e 2ª temporadas, HBO).





"Um ponto importante da preparação é encontrar o feminino dentro de uma história de universo historicamente masculino - o mundo do hip hop. Essa escolha de roteiro é muito potente justamente porque enaltece o feminino dentro dessa dinâmica e fala sobre como os corpos femininos vivem e lidam com violências - físicas, morais, simbólicas”, diz o preparador.





Bortolini também destaca a importância de reconhecer Londrina não apenas como cenário, mas como personagem da trama. “O elenco selecionado, os espaços escolhidos como locações potencializam a narrativa", completa.