Gustavo e Larissa são os participantes da Casa de Vidro do BBB 22

Nesta quarta-feira (9), os telespectadores do Big top Brother Brasil 22 (Globo) finalmente puderam conhecer os novos participantes da Casa de Vidro. Os dois Pipocas, Gustavo Marsengo, 31, e Larissa Tomásia, 25, foram anunciados por Tadeu Schmidt, 47, durante a edição desta noite.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Assim como aconteceu na estreia do programa, cada um ganhou uma vinheta breve de apresentação. Mas o público só vai começar a conhecer melhor o brother e a sister a partir de sexta-feira (11), quando os dois entrarem na Casa de Vidro.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Gustavo e Larissa terão até domingo, dia 13, para conquistar os telespectadores, os responsáveis por definirem se os dois entram ou não no jogo. A decisão acontece através de uma votação.





O resultado dessa votação será divulgado antes da formação do paredão. Se a dupla entrar, os dois estarão imunes e, juntos, vão ter que dar um voto aberto. Também não existe a opção do público escolher apenas um para entrar no programa; ou entram os dois, ou nenhum entra.





Segundo a Globo, Gustavo e Larissa já estão em pré-confinamento e sem contato com o mundo externo desde semana passada. Ambos estão vacinados contra a Covid-19 e serão testados novamente antes de ingressarem na casa.

Continua depois da publicidade





A Casa de Vidro será instalada na própria casa do BBB 22. O local escolhido pela produção foi o espaço onde atualmente é a academia, e apesar de ficarem lá dentro, Gustavo e Larissa não vão conseguir interagir com os outros participantes na sexta (11), quando acontecerá a festa da semana.





"O BBB vai fechar tudo. Não vão beber, não vão comer nada, vão ficar ali enclausurados na Casa de Vidro. Não vão ter acesso a nada da festa", adiantou a apresentadora Ana Furtado, 48, no É De Casa.





Natural de Curitiba, no Paraná, Gustavo é bacharel em direito, mas trabalha como investidor autônomo no mercado financeiro. Em seu vídeo de apresentação, Gustavo já mostrou que vem para dividir opiniões. "O 'hétero top' hoje pintado pela 'lacrolândia' é uma pessoa branca, bem-sucedida, eu tenho orgulho de ser 'hétero top' no meu conceito. Pô, eu sou hétero e me considero top", afirmou.





O brother também disse ser uma pessoa competitiva e que não vai entrar para brincadeira. "Sou do tipo que se for anjo uma semana e meu amigo não foi anjo e está com 'saudadezinha' da família, eu não vou dar a prova pra ele".





Larissa é de Limoeiro, em Pernambuco, e trabalha como coordenadora de Marketing e digital influencer. Ela se considera uma pessoa comunicativa, porém explosiva. "Sou palhaça, extrovertida, gosto de brincar, dançar, comigo não tem tempo ruim", afirmou.





A Casa de Vidro já aparece algumas vezes na história do Big Brother Brasil, nas edições do BBB 9, BBB 11, BBB 13 e BBB 20. Tradicionalmente posta em algum shopping ou lugar público, apenas uma vez a dinâmica aconteceu dentro do programa. Maíra Cardi, 38, esposa de Arthur Aguiar, inclusive, participou da Casa de Vidro na 9º edição do reality show.