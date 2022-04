Gustavo, Natália e Paulo André são os protagonistas do décimo quarto paredão do BBB 22

Eliezer foi o "cara de sorte" do jogo. Gustavo, Natália e P.A não conseguiram escapar.

O domingo (10) foi movimentado na casa mais vigiada do Brasil. Depois da eliminação da cantora e atriz Linn da Quebrada, os oito brothers e sisters restantes foram para mais uma formação de paredão.

Indicação do lÍder Eliezer

Eliezer venceu a prova de sorte e sem pensar duas vezes indicou Paulo André para a décima quarta berlinda do programa, o brother justificou que "Pensando na configuração em que as duas vão estar [Natália e Jessi], vai ser o P.A".

Dedo duro e mais uma indicação





Já com Paulo André e Natália no paredão, os jogadores tiveram o dedo-duro. P.A foi sorteado e escolheu descobrir em quem Natália votou no confessionário. A sister revelou ter votado em Gustavo. Tadeu Schmidt explicou que a sister, além de revelar seu voto, tinha um poder: indicar uma pessoa ao paredão. Rapidamente Natália indicou Gustavo.