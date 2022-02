Gustavo vira alvo e Brunna passa despercebida no Jogo da Discórdia do BBB 22

Nesta noite de segunda-feira (21) os participantes do BBB 22 (Globo) participaram do tradicional Jogo da Discórdia e tiveram que se indispor uns com os outros. A dinâmica da vez foi definir quem não ganharia o programa e o maio aliado, por isso, cada um definia as duas opções.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No Paredão, Gustavo e Brunna Gonçalves foram do nulo ao extremo. Enquanto a dançarina não ganhou nada, Gustavo foi o principal alvo da casa a receber a placa de "não ganha". Já Paulo André, que também disputa o Paredão triplo, recebeu apenas uma placa de "maior aliado" do amigo Pedro Scooby.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Ao todo foram cinco plaquinhas para Gustavo, que ao fim da dinâmica foi convidado por Tadeu Schmidt a se defender. Em seu discurso, o brother afirmou que por chegar "atrasado" a casa, que já tinha alianças formadas, movimentar o jogo foi a forma que encontrou de se destacar. Ele também disse que é uma pessoa e que precisava de mais oportunidade para perceberem isso. "Me orgulho de não ter recebido uma placa de planta", completou;





Já Brunna Gonçalves disse que o fato de não ser colocada como "maior aliada" não a torna mais insegura ou com medo da disputa. "Não me causa nada", disse. A esposa da cantora Ludmilla também afirmou que já imaginava por isso.





PRINCIPAIS BRIGAS DA NOITE

Continua depois da publicidade

O clima entre os brothers ficou tenso em diversos momentos do Jogo da Discórdia. O principal deles foi na vez de Larissa, que se exaltou no momento de justificar sua escolha de "não ganha" para Arthur Aguiar. A sister que entrou com Gustavo pela Casa de Vidro acusou o cantor de ser interesseiro.





"Ele joga bem, mas é uma pessoa que esquece a parte humana. Uma pessoa interesseira dentro da casa, se aproxima das pessoas para se beneficiar", disparou. Arthur fez cara de deboche durante o discurso de Larissa e isso deixou ela ainda mais ouriçada.





Em seguida foi a vez de Laís, que assim como Larissa também atacou Arthur e inclusive acusou ele de "não ser homem o suficiente". "Ele faz complô contra mim. Dessa vez não fui [para o Paredão], vai ter que me aguentar mais uma semana dentro da casa", disse.





A médica finalizou dizendo que Arthur não tinha coragem de votar em Jade e por elas serem amigas, o voto nela era uma forma de atacar a influenciadora. "Você tem medo de colocar ela no paredão porque sabe que ela é foda lá fora e aqui dentro também". Nesse momento Arthur tentou interromper a fala da sister e o clima esquentou ainda mais.





Na sua vez de distribuir as duas placas (de 'aliado' e 'não ganha'), Arthur Aguiar retrucou Laís e afirmou que ela era planta no jogo. "Pra mim você era só a amiga da Bárbara", disse. Entre outras coisas, o cantor disse que Laís se escondia no jogo e por isso não tinha função na casa.





Arthur ainda comentou sobre a acusação de Laís sobre não ter coragem em votar na Jade. O brother negou a afirmação e comentou que só ainda não teve a oportunidade, e quando for Líder vai avaliar o momento do jogo. Ele também elogiou Jade afirmando que ela é uma jogadora visionária e a admira como pessoa.





QUEM ESCOLHEU QUEM

Lucas escolheu Eslovênia como "melhor aliada" e Tiago Abravanel como "não ganha de jeito nenhum";





Brunna deu "melhor aliada" para Eslovênia e "não ganha de jeito nenhum" para Lucas;





Eliezer deu "melhor aliado" para Vyni e "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;





Vyni retribuiu o "melhor aliado" para Eliezer e repetiu o "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;





Eslovênia devolveu o "melhor aliado" para Lucas e deu "não ganha de jeito nenhum" para Gustavo;





Jade escolheu Laís como "melhor aliada" e deu para Gustavo o "não ganha de jeito nenhum";





Larissa deu para Eslovênia o "melhor aliada" e para Arthur o "não ganha de jeito nenhum";





Laís retribuiu o "melhor aliada" à Jade e deu "não ganha de jeito nenhum" para Arthur;





Arthur escolheu Tiago Abravanel como "melhor aliado" e o "não ganha de jeito nenhum" para Laís;





Scooby deu "melhor aliado" para PA e o "não ganha de jeito nenhum" para Jessilane;





DG escolheu Scooby como o seu "melhor aliado" e deu "não ganha de jeito nenhum" para Laís;





Gustavo deu para DG o "melhor aliado" e o "não ganha de jeito nenhum" para Vyni;





PA retribuiu o "melhor aliado" para Scooby e "não ganha de jeito nenhum" para Jessilane;





Jessilane escolheu Natália como "melhor aliada" e Larissa como "não ganha de jeito nenhum";





Tiago retribuiu o "melhor aliado" para Arthur e escolheu Gustavo como "não ganha de jeito nenhum";





Natália também retribuiu o "melhor aliada" à Jessilane e deu "não ganha de jeito nenhum" para Larissa;





Lina deu "melhor aliada" para Jessilane e "não ganha de jeito nenhum" para DG.