HBO Max compra direitos de streaming e vai transmitir Paulista a partir de 2022

A TNT Sports adquiriu os direitos de transmissão em streaming do Campeonato Paulista de Futebol e exibirá partidas do torneio pelos próximos quatro anos em sua plataforma, a HBO Max, que já possui a Liga dos Campeões da Europa.



A TNT Sports é uma marca esportiva da WarnerMedia, que também detém os canais CNN, Cartoon Network, HBO, entre outros.



A Federação Paulista de Futebol já oficializou acordos com YouTube e TV Record, que comprou pacote de 16 partidas na TV aberta.

A transmissão do YouTube será em streaming aberto, ou seja, para todos que acessarem a plataforma. No caso da HBO Max, será restrita a assinantes, um streaming fechado.



Assim como em competições como Liga dos Campeões e Libertadores, o Campeonato Paulista terá produção centralizada de todos os jogos. A ideia é uniformizar a experiência dos torcedores em todas as plataformas e criar uma identidade visual.



O processo de venda dos direitos do torneio é conduzido pela empresa LiveMode, em nome da Federação Paulista.



Depois do fim do vínculo com a Globo, esse é o terceiro acordo firmado pela FPF para a transmissão do Estadual a partir de 2022.



Tradicional vitrine do Paulista, a Globo perdeu outros eventos relevantes nos últimos anos, como a Libertadores e a Copa América.



Dona dos direitos até essa temporada, a emissora carioca desembolsava R$ 225 milhões para ter a exclusividade em todas as mídias (TV aberta, paga e pay-per-view).