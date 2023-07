Henrique Lima vence The Voice Kids, e Mumuzinho é o campeão da 8ª temporada

Terminou neste domingo (9) a oitava temporada do The Voice Kids, versão infantil do reality show musical da Globo. Após 14 episódios, o vencedor foi o jovem Henrique Lima, de 14 anos. Com isso, o cantor Mumuzinho levou a melhor em relação aos jurados Iza e Carlinhos Brown. O baiano ganhou um contrato com a gravadora Universal Music e o prêmio de R$ 100 mil.





Fátima Bernardes não confirmou uma nova edição do programa para 2024, e apenas anunciou que as inscrições para a versão tradicional com adultos, com previsão de outubro, estão abertas. Lima venceu o roqueiro Emanuel Motta, de 13 anos, e que representava Carlinhos Brown; e Isa Camargo, de 9 anos, que defendia o time de Iza.

Para a final do programa, Henrique Lima surpreendeu e cantou a canção Disparada, sucesso na voz de Jair Rodrigues (1939-2014) desde os anos 1960. Os outros finalistas também interpretaram músicas mais antigas, como da banda AC/DC e Fogão de Lenha, da dupla Chitãozinho e Xororó.





O resultado final foi anunciado por Fátima Bernardes, e Henrique Lima venceu com larga vantagem de votação popular, com 45,11% votos somente a ele --quase metade dos números em uma disputa com três candidatos. Henrique Lima se emocionou e disse ser orgulhoso de representar a Bahia.





"Quero agradecer todo mundo, todos vocês, é uma honra estar no palco do The Voice Kids. Eu sou o primeiro vencedor do The Voice Kids baiano!", vibrou. Antes da vitória, uma gafe: sem querer, Fátima Bernardes trocou o ano da disputa: em vez de anunciar 2023, falou que a final disputada era a de 2022.





A final do The Voice Kids 8 manteve os números médios que obteve em toda a temporada, e alcançou 10 pontos de audiência na Grande São Paulo, segundo dados prévios. Os resultados consolidados serão divulgados na segunda (10).