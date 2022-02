Internautas acusam Maria de agredir Natália no jogo da discórdia do BBB

A noite desta segunda-feira (14) no BBB 22 (Globo) foi marcada por acusações de agressão contra Maria. A atriz bateu com um balde na cabeça de Natália, após jogar "água suja" na rival durante o jogo da discórdia.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

As duas participavam do jogo da água suja, durante o qual cada confinado precisava escolher um colega para fazer uma "acusação". Caso o resto do grupo concordasse com a fala, o acusador tinha o direito de jogar um balde de "água suja" no acusado. Caso não concordasse, o acusador é quem levava o banho.



Maria acusou Natália de ser "desagradável", algo com o qual a maior parte da casa concordou. Ao jogar o balde de água na colega, o objeto encostou com força na cabeça dela. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. Maria se desculpou imediatamente.



Na sequência, o apresentador Tadeu Schmidt chamou um intervalo comercial e, na volta, disse que uma dúvida tinha que ser tirada imediatamente. Ele então perguntou a Natália se estava tudo bem, ao que ela respondeu que sim. Maria se desculpou novamente, afirmando que o balde "escorregou" da mão dela.

Continua depois da publicidade



O apresentador seguiu em frente com o jogo, mas a polêmica se instalou na internet. Diversos internautas se manifestaram dizendo que há imagens da agressão, independente do que a agredida tenha relatado. Além disso, questioná-la em frente a todos os colegas pode tê-la deixado desconfortável para se manifestar.



Outros lembraram que esta não é a primeira vez que Maria é supostamente agressiva com outro colega. Em outro Jogo da Discórdia, no último dia 8, ela deu um "tapa" na cabeça de Arthur Aguiar ao colar uma placa de "joga sujo" na testa do ator e cantor durante a dinâmica.



A reportagem procurou a Globo para se manifestar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno até a conclusão deste texto.



Durante o jogo, Natália foi a mais "acusada". Ela foi classificada, entre outras coisas, de "melhor de boca fechada", "se fazer de vítima", "arrogante" e "sem personalidade". Confira abaixo todas as disputas da noite.



Vale destacar que, antes de começar, o apresentador disse apenas para os telespectadores que a "água suja" usada no jogo era cenográfica. Ela só tinha uma coloração diferente, mas era potável.