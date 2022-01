Jade desmente meme da maçaneta e explica questão com descarga no BBB

Jade Picon, 20, superou seu problema com maçanetas. A influenciadora, que chegou na casa do Big Brother Brasil 2022 (Globo) na tarde desta quinta-feira (20), foi questionada por Tadeu Schmidt, 47, no ao vivo sobre seu TOC antes divulgado pela produção do programa.

O apresentador do BBB 22 pontuou que Jade ficou tão feliz durante sua chegada que não reparou ter tocado na maçaneta da porta de entrada. A empresária demonstrou não ter entendido o comentário de Schmidt e rebateu dizendo que seu "problema" é apenas com descargas em banheiros de festas.

"É só na balada (...) mas aqui já usei o banheiro, tudo certo", disse ela enquanto gesticulava o ato de dar descarga.





Apesar da influenciadora digital irmã de Leo Picon, 25, ter sido cotado na mídia antes da divulgação oficial, durante as pistas dadas pelo programa dos participantes do grupo Camarote, as dicas que ligaram o nome de Jade com o BBB 22 foram as curiosidades com as maçanetas e descargas no geral.





Logo os internautas associaram a participação de Jade Picon. Antes de se tornar influenciadora e empresária, Jade começou como Youtuber e em um dos seus vídeos antigos – resgatado pelo público e pela produção do programa – ela citou essas peculiaridades.