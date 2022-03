Jade diz que relação com PA no BBB 22 não vai virar namoro

Jade Picon revelou que não tem intenção viver um romance sério com Paulo André. O casal queridinho do BBB 22 (Globo) está ficando junto há algumas semanas e apesar de estarem cada vez mais próximos, a influenciadora digital garantiu que não pretende avançar com o relacionamento.

"Eu conversei com ele ontem. É uma pessoa que me faz bem aqui dentro, deixa os meus dias mais leves, mas o que eu gosto em nós dois é que a gente sabe muito um respeitar o espaço do outro. A gente é de boa", afirmou em conversa com as amigas no quarto Lollipop nesta terça-feira (1º).

O assunto surgiu após Jade afirmar que gostaria de saber quem dos seus amigos, conhecidos e ficantes estariam namorando quando ela deixasse o programa. Ao ser questionada pelas colegas de confinamento, a sister disse que pretende ficar com PA, mas não namorar.





"Ele é uma pessoa que pensa da mesma maneira que eu. Você pode ver, a gente não fica grudado porque é do meu jeito e do dele também, por isso é perfeito. Só que não é alguém que: 'Ah, quem sabe lá fora'. Não, isso não é nem uma opção pra mim. É alguém que eu quero ficar aqui dentro, lá fora vou ter um super carinho e tal, mas sem chances de namoro".





Jade também deixou escapar que deixou relações em aberto. Solteira desde agosto do ano passado após terminar o namoro de três anos com o ator e cantor João Guilherme, 20, a influenciadora com mais de 17 milhões de seguidores nas redes sociais contou que é uma pessoa que não gosta de grude e muito bem resolvida.

"Depois que eu enjoo de alguém, eu pego bode da pessoa. O PA então é praticamente uma pessoa que eu fiquei e fui morar junto. Eu moro com ele. Se fosse diferente do que é, eu, Jade do jeito que eu levo as minhas relações, não conseguiria", explicou.