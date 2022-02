Jade e PA ficam juntos na frente da casa do BBB pela primeira vez

Jade Picon e Paulo André estavam levando uma relação discreta até a festa desta quinta-feira (17), quando se beijaram pela primeira vez na frente dos outros participantes do BBB 22 (Globo). Os dois estão ficando juntos desde sábado passado (12).



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Os brothers vibraram com o beijo do casal na pista de dança, e a internet também não deixou de comemorar o momento. Afinal, a torcida Jade e PA é intensa e começou ainda nos primeiros dias do reality show. Na primeira festa da edição, Pedro Scooby e Arthur Aguiar agitaram o romance, mas Jade estava resistente.



Com a chegada dos novos moradores, Larissa e Gustavo, Jade e PA descobriram a expectativa do romance do lado de fora. Desde a festa de sábado, os dois já protagonizaram diversos momentos íntimos, inclusive, dormiram abraçados na mesma cama.



Até Leo Picon, irmão da influenciadora, revelou que já aprova o relacionamento. No entanto, Jade afirma que não está em busca de namoro e compromisso com PA.

Continua depois da publicidade



Jade e PA não foram os únicos que trocaram beijos nesta noite. Eliezer e Natália tiveram momentos quentes na pista de dança, enquanto o casal Eslovênia e Lucas foram mais comedidos. Linn da Quebrada e Tiago Abravanel também se beijaram, mas sem língua.