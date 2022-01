Jade Picon confirmada no BBB 22: influenciadora era uma das mais cotadas pelo público

A influenciadora Jade Picon, 20, é mais uma das confirmadas no grupo Camarote do Big Brother Brasil 22 (Globo). A irmã de Leo Picon, 25, já era uma das pessoas cotadas pelos fãs e público para entrar na casa mais vigiada do Brasil após dicas que o apresentador do reality deu.

Seu nome passou a chamar atenção quando Tadeu Schmidt, 47, falou que "tem quem tem o costume de apertar o botão da descarga com o pé" no elenco. Os fãs relembraram um vídeo antigo em que ela conta curiosidades e revela que aperta o botão da descarga com o pé. Além disso, os internautas perceberam que ela estava publicando imagens antigas.

Jade possui mais de 13 milhões de seguidores em seu Instagram, e além de influenciadora digital é dona da marca de roupas Jade Jade. Ela é natural de São Paulo e não costuma se envolver em polêmicas ou falar abertamente de sua vida pessoal na web.





Ela namorou durante três anos com o ator João Guilherme, 19, filho do cantor Leonardo, e eles anunciaram o término em agosto de 2021. Após o rompimento, Gui Araújo deu a entender durante uma festa em A Fazenda 13 que teria ficado com Jade enquanto ela namorava.





Porém, após ser eliminado, o ex-A Fazenda afirmou estar mentindo. Além disso, com o término, também surgiram boatos de que a influenciadora teria ficado com Neymar Jr., 29. Jade nunca se pronunciou sobre esses assuntos.





A influenciadora entra no programa solteira. Ela diz ser seletiva no quesito relacionamento. Apesar de se considerar animada, ela afirma não fazer o perfil "pegadora".





Em julho de 2021, ela platinou o cabelo e deixou seus fãs chocados com a mudança radical no visual. Porém, para a entrada na casa do BBB 22, a influenciadora digital escureceu a cor de seu cabelo e voltou a ficar morena.





A jovem, que já tem bastante dinheiro, entra no programa mais pela curiosidade. "Eu gosto de um desafio, sou uma pessoa disciplinada e me sinto pronta para o jogo no BBB", afirma. "Estou encarando o BBB como uma viagem fora da minha bolha, diferente de todas as outras que já fiz. E olha que já viajei muito."





Além de Jade, outros nomes como Arthur Aguiar e Pedro Scooby foram confirmados no elenco da 22ª edição do reality, que estreia na próxima segunda-feira, dia 17. A edição marca a estreia de Tadeu Schmidt na apresentação e repete a dinâmica de trazer famosos e anônimos para competir pelo prêmio.