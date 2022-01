Jessilane, Natália e Rodrigo estão no segundo paredão do 'BBB 22'

O segundo paredão do "BBB 22" (TV Globo) está pronto. Em uma dinâmica diferenciada, Jessilane, Natália e Rodrigo foram emparedados e vão disputar a preferência popular do público. Teve jogador imune, teve votação aberta e tiveram pessoas - além do líder, com a missão de fazer indicação para berlinda.

Eliezer, o imunizado desta semana pelo anjo, além de ficar tranquilo por não poder receber votos da casa, ainda teve uma missão a mais: indicar um brother ao paredão. Surpreso, Eli indicou Douglas Silva: "Vou indicar o DG [Douglas Silva] ele me vetou da prova do líder e considero ele muito forte no jogo", justificou.

Tiago Abravanel, o líder da semana, indicou Rodrigo direto para o paredão: "Quis ser líder, quero ser líder mais vezes e isso tem sua responsabilidade (...) Ele acrescentou muito no jogo até agora, mas dentro da minha visão de jogo, quem eu indico é o Rodrigo", declarou.





Assim como anunciou Tadeu, na dinâmica da semana, Pedro Scooby, que fez dupla com Tiago Abravanel na última prova do líder, também teria o direito de indicar uma pessoa e ele escolheu Natália: "Tenho várias pessoas que me votaram semana passada", pontuou.





Nesta semana, por sorteio, nove brothers votaram secretamente no confessionário e nove abertamente na sala. Jessilane recebeu 5 votos e foi a mais votada da casa. Arthur Aguiar foi o segundo mais votado, com 4 votos.

Natália, Douglas e Jessilane testaram a sorte da disputa da prova bate e volta. Douglas estava com a sorte ao seu lado e se livrou do paredão.