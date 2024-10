João Guilherme usa saia no Lady Night e diz estar apaixonadíssimo

O ator João Guilherme, 22, escolheu um figurino estiloso para sua participação no Lady Night, comandado por Tata Werneck no GNT. Ele usou uma saia preta, plissada e longa, acompanhada de uma blusa de mangas compridas, também preta.





Na conversa, falou sobre a relação com o pai, o cantor Leonardo. Contou que ganhou o último presente do sertanejo quando tinha 12 anos: um boné. E brincou que as sobrinhas pequenas têm mais dinheiro nas contas bancárias do que ele.





"Um laço daquele paga o IPTU do meu condomínio", concordou Tata. "Com certeza", ele respondeu.

O ator disse também que ele e os irmãos conversam sempre sobre a possibilidade de o sertanejo ter outros filhos "sem nota fiscal" espalhados pelo Brasil.





E revelou que ser conhecido como filho do Leonardo garante uma cachaça de graça em todos os botecos do país.





Apesar de declarar que não gostaria de ter a vida do irmão, Zé Felipe, admitiu que cairia bem um pouco mais de privilégios. "Gostaria de ter um jato, uma coisa assim."





Ex-namorado de Larissa Manoela e Jade Picon, João Guilherme revelou que não se dá bem com as ex e não voltaria com nenhuma delas.





Sem citar o nome de Bruna Marquezine, a atual namorada, afirmou que está "apaixonadíssimo" e com vontade de casar logo.





O ator disse ainda que já participou de um trisal, mas só na hora do "quiqui", sem sexo.





Na segunda noite do Rock in Rio, João Guilherme apareceu usando camiseta branca, bermuda jeans boca de sino, botas Balenciaga, óculos escuros Fendi e um lenço verde da grife francesa Goyard no pescoço –que de vez em quando ia para a cabeça, num estilo camponesa





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.