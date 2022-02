Jogo da discórdia expõe inimizades e medo de comprometimento no BBB 22

O jogo da discórdia movimentou as relações do BBB 22 (Globo) na noite desta segunda-feira (31). A dinâmica foi transmitida ao vivo e contou com momentos de discussão entre os participantes, climão com o apresentador Tadeu Schmidt, 47, e até problemas de iluminação na casa -um pouco antes de terminar, faltou luz na parte externa.



A atividade consistia em um quadro com seis situações negativas em que os participantes tiveram que escolher três pessoas cada para elas. As afirmações eram: "Não faz falta", "Já me decepcionou", "Palestrinha", "Atrapalha meu jogo", "Tem medo de se comprometer", e por último "Não é confiável".



Os nomes mais escolhidos pelos brothers e sisters foram os de Natália e Rodrigo, que disputam o paredão desta terça-feira (1º) com Jessilane, e o da cantora Naiara Azevedo, que também já esteve na berlinda na semana passada.



Naiara foi colocada como quem tem medo de se comprometer por 12 pessoas da casa, entre elas; Maria, Linn da Quebrada, Eliezer, Laís, Rodrigo, Eslovênia, Brunna, Bárbara, entre outros. Em sua vez, a artista fez um discurso ácido e se defendeu das "acusações" de não se comprometer com o jogo. "Quero que vocês saibam que eu de besta só tenho a cara. Quando vocês acham que eu estou indo, eu estou voltando com o bolo pronto (...) Estou em período de análise, quando eu resolver me importo em algo, eu Naiara de Fátima Azevedo com 32 anos nas costas, vou decidir o momento", alfinetou.

A cantora escolheu Maria e Rodrigo como "palestrinhas" e reforçou: "Não quero que fique me cobrando, não me cobre mais. Quando eu achar que eu devo me posicionar, eu vou". Naiara deu o "medo de se comprometer" para Jade Picon, o que não agradou a influenciadora.



Jade mais tarde também se posicionou e abriu para todos do programa o seu "jeito de jogar", muitas vezes confundido com falta de comprometimento. "Não tenho medo de me comprometer, faz parte do meu estilo de jogo e da minha estratégia". Ela também deu "palestrinha" para Naiara, e afirmou que diferente da cantora, é direta quando questionada ou pressionada.



Outro momento de destaque do jogo da discórdia foi quando Eslovênia expôs a sua inimizade com Natália. A Miss afirmou que elas não se dão bem, e não vê problema nisso. "Eu poderia colocar ela em três categorias; Não faz falta, não é confiável e tem medo de se comprometer", disse. "Não faz a mínima falta. Espero que você saía amanhã", falou.