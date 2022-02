Jovem Pan e Record exibem cenas de game para falar da invasão à Ucrânia

A Jovem Pan News e a Record, ao noticiarem a invasão russa à Ucrânia, usaram um vídeo que mostra um avião sendo atingido por mísseis - mas as imagens, na verdade, são do game "ARMA 3".

Jogadores logo repararam na confusão, que acabou virando piada nas redes sociais. Ambas as emissoras foram procuradas por Splash, e o texto será atualizado assim que houver resposta.

Na Jovem Pan, a imagem foi exibida enquanto comentaristas analisavam a situação - entre eles, o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.





A Record exibiu o vídeo no "Balanço Geral RJ". Não é a primeira vez que os gráficos realistas dos videogames causam confusão na Record: alguns relembraram a vez em que a emissora exibiu cenas do jogo "Forza Horizon" como se fosse uma prova para ser motorista do presidente dos Estados Unidos.